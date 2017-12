EXCLUSIV / Valeriu Iftime, dupa infrangerea Botosaniului din campionat: „Si 3-0 si de la Chiajna suna rau de tot”

Valeriu Iftime, finantatorul echipei FC Botosani, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre infrangerea dureroasa suferita la Chiajna, scor 3-0 in fata „vulturilor” lui Ion Moldovan.

Conducatorul moldovenilor s-a declarat dezamagit de rezultatul din etapa cu numarul 20 a Ligii I, dar nu este suparat pe jucatorii din subordine, ci doar emotionat in ceea ce priveste locul din clasament.

„As prefera sa nu vorbesc despre meciul de aseara. Este prea severa infrangerea. Face parte din normalitatea echipei sa mai fie si cate o infrangere, dar parca a fost prea severa. Si 3-0 si de la Chiajna suna rau de tot. Incercam sa ne adunam, pentru ca urmeaza un meci greu. Cred ca marea noastra problema au fost cele doua absente. Si Ungurusan si Roman sunt doua piese foarte importante.

Nu mai conteaza acum. Am luat bataie, asta e. Prea usturatoare infrangerea. Eu i-am incurajat aseara pe baieti. Nu dam inapoi. Sper sa fi invatat ceva din meciul asta. Urmeaza doua meciuri importante cu Steaua acasa si apoi plec in deplasare la Astra. E foarte greu sa iei puncte cu echipele astea.

Sincer, am emotii, pentru ca echipele mici au foarte multa atentie pe final. Marile echipe au forta pana la final. La noi ma tem de mentalitatea pe care o avem acum, dar sper sa reusim. Ar fi un mare insucces daca nu am ramane acolo sus, mai ales locul 4 ar fi extraordinar.

Oricare ar fi oferta, Morutan nu pleaca decat la vara. Oricine l-ar lua trebuie sa il lase la mine macar pana in vara ca sa joace, pentru ca daca il ia FCSB-ul acum nu o sa joace titular acolo si el are nevoie sa joace”, a declarat Valeriu Iftime in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.