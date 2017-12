EXCLUSIV / Mircea Radulescu a explicat scaderea de forma a Voluntariului: „Pregatirea mentala este de vina”. Ce spune despre jucatorii de la Academie

Mircea Radulescu, seful centrului de copii si juniori de la Voluntari, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia din cadrul echipei ilfovene, care nu a reusit sa mai castige de cinci etape in Liga I si a fost eliminata din Cupa Romaniei de divizionara secunda, Hermannstadt Sibiu.

Fostul selectioner al echipei nationale acuza lipsa de pregatire mentala a jucatorilor lui Claudiu Niculescu si considera ca tinerilor jucatori din curtea proprie ar trebui sa li se acorde incredere si rabdare.

„La noi s-au complicat putin lucrurile. N-am reusit sa fructificam energia psihica pe care ne-a dat-o castigarea Cupei si Supercupei. Motivul este pregatirea mentala. Unii dintre jucatori s-au multumit, au dat dovada de suficienta. Cand adversarul te simte mai slab, mai indolent, te executa, ceea ce s-a si intamplat.

Toate cele trei goluri din meciul cu CFR Cluj au plecat din greseli individuale. CFR Cluj a avut momente bune de joc si de siguranta ceea ce ii confirma si pozitia in clasament, numai ca nu a impresionat. Noi, intr-o zi fara greseli, am facut un joc de o alta natura. La baza esecurilor se afla aceasta mentalitate a unor jucatori care au crezut ca cele doua trofee castigate sunt suficiente pentru a impresiona adversarul. Lotul de jucatori este unul bun, pentru ca tot cu lotul asta am facut si niste rezultate mai bune in sezonul asta.

Suntem deficitari in plan mental si cred eu ca este nevoie si de o improspatare in aceasta iarna, iar gandul meu se indreapta si catre jucatori din propria ograda. Nu sunt briliante, dar sunt pregatiti. Academia din Voluntari, din punct de vedere al volumului, este cea mai mare din tara, pentru ca avem 750 de copii, dar raza noastra de selectie nu este ca a lui Hagi. Hagi daca nu esti bun te da afara. Noi suntem o academie dedicata tinerilor din Voluntari, deocamdata lucram si pentru sportul de masa. Noi urmarim si performanta in paralel, dar aceasta se va realiza in momentul in care va exista rabdare si intelegere.

Sanmartean este un model de seriozitate, de pasiune, nu ii dai varsta, dupa cum se misca la antrenamente. Intra destul in sala de fitness si vrea. Sunt convins ca va veni cu un randament si va fi un jucator extrem de util”, a declarat Mircea Radulescu in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.