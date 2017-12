EXCLUSIV / Emil Sandoi: „Craiova este una dintre principalele pretendente la castigarea titlului in acest sezon”

Emil Sandoi a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia din cadrul echipei CS U Craiova pe care o vede una dintre principalele candidate la castigarea titlului in acest sezon al Ligii I, avand in vedere imprejurarile.

Fostul mare fotbalist al Craiovei s-a declarat incantat de jucatorii lui Devis Mangia, pe care ii considera mult mai spectaculosi decat pe cei de la CFR Cluj sau FCSB si nu considera ca apararea reprezinta un punct slab al oltenilor.

„Mie-mi place cum arata Craiova in momentul de fata. De vreo doi ani de zile spun eu ca ar putea sa termine pe podium. Si de cand a inceput constructia noului stadion am spus ca, din momentul in care va fi finalizat, Craiova ar putea sa se bata la titlu. Cred ca este unul dintre cele mai moderne stadioane si are o actustica superba.

In momentul de fata, Craiova este pregatita pentru o mare performata: un stadion nou, o echipa cu care se poate bate si cu Steaua si cu CFR, o baza de pregatire in care poti sa te pregatesti in conditii normale, o apropiere si mai mare a suporterilor odata cu deschiderea noului stadion. Este una dintre principalele pretendente la castigarea titlului in acest sezon.

Craiova joaca foarte ofentiv si in momentul in care joci mai sus, automat si adversarul are mai multe spatii. E normal sa te lasi putin descoperit. Eu cred ca fundasii pe care ii are Craiova acum au valoare. Fereira este unul dintre cei mai buni fundasi centrali din campionatul nostru. Mai apar si unele nesincronizari cand joci foarte sus, e normal. Si echipele pe care le intalneste Craiova au viteza de reactie. Nu cred ca apararea este un punct slab al Craiovei.

E adevarat, CFR-ul are alt profil de jucatori. Nu are fotbalisti foarte spectaculosi. La Craiova, Gustavo si Baluta sunt jucatori de viteza care fac si spectacol, cateodata rateaza si din pozitii favorabile. La CFR sunt jucatori cu mare experienta, care au jucat mult timp si prin strainatate, din punctul asta de vedere e o echipa foarte asezata. CFR-ul e o echipa realista, care pune probleme si din punct de vedere fizic.

La Steaua e valoare mare, dar vedeti, si cu rotatia asta, cateodata iti iese, cateodata nu iti iese”, a declarat Emil Sandoi in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.