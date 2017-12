EXCLUSIV / Botosaniul vrea sa transfere jucatori sud-americani! Valeriu Iftime a luat masa cu Burruchaga: „Suntem foarte buni prieteni”

Finantatorul echipei FC Botosani a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM si a facut dezvaluiri in ceea ce priveste viitoarele transferuri ale gruparii moldovene.

Valeriu Iftime a dezvaluit ca a luat masa cu fostul mare fotbalist argentinian, Burruchaga, cu care este prieten bun cu si doreste sa transfere doi-trei jucatori sud-americani la Botosani, cu ajutorul cunostintelor acestuia.

„Am fost in Argentina si chiar am un contact cu un impresar care este si foarte bun prieten cu Burruchaga cu care am o relatie mai apropiata. Un fost mare fotbalist argentinian care este actualmente si directorul sportiv al nationalei Argentinei si cred ca pe filiera asta as putea sa gasesc 2-3 sud-americani, nu doar argentinieni.

Am fost la masa cu Burruchaga, este un om exceptional. Prin el am gasit un impresar cu care am vorbit foarte multe lucruri despre o colaborare din asta. Din prima liga e imposibil sa transfer, din liga a doua sunt foarte greu de adus, exista in schimb posibilitatea din a treia liga din zona, dar fotbalisti fotbalisti, nu adusi la intamplare. E adevarat ca trebuie sa respectam regulile si sa isi faca pasaport european.

Vom vedea daca filiera asta va fi profitabila. Deocamdata, caut jucatori din ce in ce mai buni. Costel nu mi-a cerut niciodata fotbalisti. Pentru el orice fotbalist e bun, daca nu, il face el bun. El nu a zis niciodata ca are nevoie de un atacant bun, asta e lotul, ok, dati-mi marfa si eu sunt mesterul care-i transform. Am doua-trei posturi pe care vreau sa le acopar”, a declarat Valeriu Iftime in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.