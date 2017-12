Este Liga I un campionat dur? Raspunsul vine de la Craiova: „Messi si-ar fi incheiat cariera la 22-23 de ani”

CS U Craiova a urcat pe locul 2, cel putin pentru moment, dupa ce a invins-o pe Viitorul, dar are cu un meci in plus disputat fata de FCSB, echipa de pe pozitia a treia.

Marcel Popescu, presedintele oltenilor, a marturisit ca echipa din subordine nu se teme de niciuna dintre celelalte doua echipe aflate pe podium, dar a recunoscut ca cea mai mare frica a sa o reprezinta accidentarile.

Oficialul considera ca in Liga I jocul este mult prea dur si a surprins spunand ca Messi si-ar fi incheiat cariera la 22-23 de ani daca ar fi jucat in Romania.

”Nu ne temem nici de CFR, nici de Steaua. Principalul nostru adversar suntem chiar noi. Anul trecut am avut in cateva randuri posibilitatea de a ajunge pe primul loc si nu am facut-o.

Ma tem de accidentari. Cred ca daca Messi ar fi jucat in Romania, cariera lui ar fi fost incheiata la 22-23 de ani. Am trait spaima unor accidentari ale lui Mitrita si Baluta la Timisoara si Botosani. Jocul dur nu duce decat la antispectacol. Fotbalul trebuie sa se joace doar cu mijloace sportive”, a declarat Marcel Popescu, potrivit Telekom Sport.