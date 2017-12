El este singurul jucator din Liga I ce va participa la Campionatul Mondial: „Am asteptat o viata pentru asta”

Singurul jucator din Liga I ce va participa la Campionatul Mondial din 2018 s-a declarat nerabdator de a fi acolo, spunand ca a asteptat o viata sa traiasca aceasta experienta.

Jaime Penedo, portarul lui Dinamo, va debuta cu Panama la competitia organizata in Rusia, impotriva reprezentativelor Belgiei, Angliei, Tunisiei, respectiv Islandei.

In varsta de 36 de ani, Penedo a recunoscut ca asteapta cu nerabdare intalnirile cu Harry Kane si Eden Hazard, jucatori pe care ii considera cei periculosi pentru poarta pe care o va apara in vara anului viitor.

„Am trecut de faza emotiilor si am ajuns in cea a sperantelor. Sunt mandru, ca orice panamez de altfel, sa avem doua superconfruntari, cu Anglia si cu Belgia, plus o alta cu un adversar imprevizibil, Tunisia. Nu pot sa estimez ce sanse avem acum de a trece de grupa, e clar ca alte echipe sunt mai bine pozitionate, insa mergem in Rusia sa producem un fotbal de calitate. Obiectivul meu este ca Panama sa scoata puncte. Nu stiu daca va fi unul, doua, trei, patru sau sase puncte, nimeni nu stie acum ce va fi. Eu zic ca orice este posibil.

Nu vreau sa se considere ca sunt superoptimist, dar nu mai exista echipe dinainte invinse in fotbalul mondial, mai ales la un turneu final in care fiecare vrea sa se autodepaseasca.

Anglia si Belgia are foarte multa calitate in echipa, dar cred ca Harry Kane, respectiv Eden Hazard sunt principalele pericole pentru mine, pentru noi. Oricum, vom fi motivati sa jucam in premiera la un Mondial si-n fata unor asemenea adversari. Tunisia n-am studiat-o, nu stiu ce jucatori de marca are, insa sunt sigur ca ne va pune mari probleme. De-abia astept meciurile, sunt lucruri pe care le astept de-o viata!”, a declarat Jaime Penedo, potrivit gsp.ro.

Portarul „cainilor” a vorbit si despre situatia de la Dinamo, dezvaluind faptul ca suporterii au reprezentat factorul decisiv pentru prelungirea contractului cu formatia din Stefan cel Mare: „Suporterii au fost decisivi in hotararea mea de vara trecuta de a continua cu Dinamo. Am mai avut propuneri si din afara Romaniei, insa mi-a placut mai mult ceea ce am gasit si trait in primul sezon la echipa mea”.

Avand in vedere distanta mare pe care fotbalistul trebuie sa o parcurga pentru a onora convocarile la echipa nationala, clubul bucurestean i-a impus initial panamezului sa renunte la prima reprezentativa. Odata cu calificarea la turneul final, Penedo i-a sensibilizat pe cei din conducere: „Am o sansa unica in viata, sa merg cu Panama la un Campionat Mondial, nu am de gand sa renunt la visul meu”.