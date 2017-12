Dorin Rotariu a adus un punct pentru echipa lui Mircea Rednic in campionatul Belgiei!

Mouscron, echipa antrenata de Mircea Rednic, a disputat sambata, pe teren propriu, meciul impotriva formatiei St. Truiden, contand pentru etapa cu numarul 17 din prima liga belgiana.

Oaspetii au deschis scorul inca din minutul 5, prin reusita lui Charisis, dar romanul Dorin Rotariu a reusit sa restabileasca egalitatea in minutul 31 si sa aduca astfel, un punct pentru echipa sa.

Dupa cele 17 etape disputate, Moucron se afla pe locul 10 in clasament, avand 20 de puncte adunate, in timp ce St. Truiden ocupa locul 4, cu 26 de puncte in cont.

Club Brugge se afla in fruntea clasamentului, cu 40 de puncte si cu un meci mai putin, urmand sa joace duminica, impotriva echipei de pe ultimul loc, Eupen. Podiumul este completat de Charleroi si Anderlecht, cu 35, respectiv 34 de puncte.