Devis Mangia, dupa victoria cu Viitorul: „Recunosc ca atunci s-a schimbat meciul”

CS U Craiova a invins-0 sambata, pe Viitorul, cu scorul de 3-1, dupa ce campioana le-a facut cadou oltenilor un penalty si a ramas in inferioritate numerica odata cu eliminarea lui Tiru.

Tehnicianul Devis Mangia a recunoscut ca echipa sa a primit un ajutor din partea acelei eliminari, dar si-a laudat elevii care au stiut sa profite de situatie sub ochii unui stadion plin.

„Am primit gol in cel mai bun moment al nostru. Nu meritam sa fim condusi, pentru ca am facut o partida buna. Recunosc ca meciul s-a schimbat la penalty si eliminare, dar noi am facut ca asta sa se intample.

Cand primesti gol asa, pe final de repriza, risti sa cazi din punct de vedere mental, dar azi baietii au fost extraordinari. Au ramas calmi si in repriza a doua au facut mai putine erori decat in prima. in repriza a doua am facut lucrurile bine”, a declarat Mangia, potrivit Digi Sport.