Clujenii castiga derby-ul Ardealului cu oradenii in runda cu numarul 7 din Liga Nationala!

Campionii en-titre din orasul de langa Somes s-au impus la o jumatate de cos in partida derby a etapei a saptea din Liga Nationala de baschet masculin, pastrandu-si pozitia de lideri. Urmeaza, cu acelasi numar de puncte, 13, teamul argesean, invingator in disputa cu reprezentanta Iasului si cel din Timisoara, dupa victoria impotriva celor de la CSM Steaua Eximbank.

U BT Cluj-Napoca a condus la o diferenta de 17 puncte in duelul cu CSM CSU Oradea, dar oaspetii au revenit spre final. Baietii lui Mihai Silvasan au reusit un succes in extremis, 83-82 (52-42) gratie cosului inscris de americanul Watson cu patru secunde inainte de ultimul fluier al arbitrilor. SCM Timisoara a intrecut pe Steaua CSM Eximbank cu 86-83, dupa ce la pauza tabela de marcaj arata 50-38. Pe locul 4 a trecut Phoenix Galati in urma victoriei impotriva celor de la CSU Sibiu, 67-62 (34-29). SCM Universitatea Craiova n-a avut emotii in partida cu Dinamo Bucuresti, pe care au invins-o cu 110-84 (50-40), ramanand in apropierea plutonului fruntas. Meciul Timba Timisoara-BC Mures a fost amanat.

Runda viitoare programeaza trei partide atractive: CSM Steaua Eximbank-U BT Cluj-Napoca, CSM CSU Oradea-SCM Timisoara si CSU Sibiu-SCM Universitatea Craiova.