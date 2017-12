Cand se va lua o decizie in privinta lui Vasile Miriuta: „Voi fi la Budapesta, nu imi inchid telefoanele”

Vasile Miriuta a vorbit in cadrul conferintei de presa premergatoare partidei dintre Dinamo si Sepsi Sfantu Gheorghe si a dezvaluit cand are de gand conducerea clubului sa ia o decizie in privinta postului sau.

De asemenea, tehnicianul „cainilor” si-a exprimat dorinta de a ramane in Stefan cel Mare, dar asteapta si el decizia conducerii clubului.

„Imi doresc sa continui la Dinamo, dar conducerea va decide pe 19 decembrie. Daca voi pleca, voi pleca cu capul sus. Muncesc de dimineata pana seara, fac tot ce depinde de mine.

100% se va lua o decizie pe 19 decembrie, dar voi fi la Budapesta, in sanul familiei. Nu imi inchid telefoanele, ca nu e frumos, astept decizia”, a declarat Miriuta, potrivit Telekom Sport.

Dinamo si Sepsi Sfantu Gheorghe se vor intalni luni, la Brasov, de la ora 20:45, in cadrul etapei cu numarul 20 a Ligii I.