Ambros Martin, selectionerul Romaniei: „A fost un meci extrem de dificil, am castigat cu inima”

Ambros Martin, selectionerul echipei nationale de handbal feminin, a vorbit dupa victoria reusita de tricolore in fata Sloveniei, scor 31-28 la Campionatul Mondial, si s-a declarat incantat de atitudinea pe care au avut-o jucatoarele din subordine.

De asemenea, tehnicianul a marturisit ca bucuria nu va dura prea mult, pentru ca trebuie sa pregateasca alaturi de romance partida cu Spania ce se va disputa marti, in Germania.

”O super victorie, dar au fost si momente dificile. Cred ca am castigat si cu inima azi pentru ca a fost un meci extrem de dificil. Stiam ca ele vor incepe jocul in forta, dar echipa a reactionat foarte bine dupa ce a fost condusa. Am crezut intotdeauna in puterile noastre si am reusit pana la urma sa ne impunem si sunt foarte fericit.

Adversarele ne-au pus probleme mari in prima repriza, au dat mult pe spatiul portii, dar noi am pastrat disciplina si lucrurile tactice pe care le-am discutat inainte de meci. Fiecare jucatoare isi stie rolul ei si reusim sa jucam ca o echipa adevarata, iar acest lucru este esential! Acest rezultat este important pentru noi, dar nu e unul decisiv. Ne vom bucura in aceasta seara, dar apoi ne vom pregati pentru meciul cu Spania, pentru ca va fi unul extrem de greu”, a declarat Ambros Marin, potrivit Telekom Sport.