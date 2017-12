Alex Mitrita ii ramane recunoscator lui Hagi: „Imi pare rau ca am marcat impotriva lui”

CS U Craiova a trecut de Viitorul cu scorul de 3-1 in cadrul etapei cu numarul 20 a Ligii I, iar Alex Mitrita a reusit sa inscrie in poarta fostei sale echipe.

Fotbalistul s-a declarat incantat de atmosfera creata de suporteri si de prestatia echipei sale, dar a marturisit ca ii pare rau ca a marcat impotriva lui Gheorghe Hagi, antrenor caruia ii ramane recunoscator.

”A fost o atmosfera foarte frumoasa, suporterii au fost minunati si ii mai asteptam si la meciul viitor.

In prima repriza nu am facut un meci rau doar ca nu am avut, in fata portii, mai mult curaj, in repriza secunda am avut mai mult curaj si asta s-a vazut.

Am dat foarte repede gol, in repriza secunda, dupa aceea a mai venit si golul lui Bancu si acolo s-a rupt meciul total.

Eu imi fac meseria, imi pare rau ca am marcat impotriva celui care m-a crescut si m-a format ca jucator, i-am multumit de mii de ori pana acum pentru ce a facut pentru mine”, a declarat Mitrita la Telekom Sport.