Alex Chipciu ofera lamuriri: „Acesta a fost singurul motiv pentru care nu m-am pregatit mai mult cu echipa”

Alexandru Chipciu nu a mai prins lotul in ultimele doua etape din Belgia si s-a vorbit despre plecarea sa de la echipa.

Fotbalistul roman a tinut sa lamureasca lucrurile si a postat un mesaj in care multumesc clubului belgian pentru intelegerea oferita si dezvaluie ca problemele familiale l-au tinut departe de antrenamente.

„Multumesc clubului Anderlecht pentru intelegerea si sustinerea oferite recent. M-am antrenat de doua ori cu echipa in ultimele doua saptamani, iar singurul motiv pentru care nu m-am pregatit mai mult au fost problemele personale – starea de sanatate a tatalui meu si dorinta mea de a-i fi alaturi.

Intoarcerea mea la antrenamente a avut loc acum cateva zile, insa am fost invoit din nou si am venit in tara, pentru ca sotia mea a nascut al treilea copil. Incepand de astazi, revin in program normal cu echipa”, a scris Chipciu pe Facebook.