Pregatita de Razvan Lucescu, PAOK Salonic a castigat cu 3-0 meciul impotriva lui FC Xanthi, fosta echipa a antrenorului roman. Este primul succes de pe teren strain pentru echipa din Salonic in acest sezon!



In urma acestui rezultat, PAOK a urcat provizoriu pe primul loc in clasamentul din Grecia, cu un punct avans fata de locul secund, ocupat de AEK Atena, insa si un meci mai mult disputat. AEK va trece pe primul loc daca se va impune in meciul cu Levadiakos.