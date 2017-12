Fratele lui Messi, arestat pentru detinere de arma in mod ilegal!

Fratele lui Lionel Messi a fost arestat in Argentina, dupa ce autoritatile au descoperit ca detine in mod ilegal o arma. Matias Messi, 35 de ani, a fost retinut in spital, unde a fost internat in urma unui accident naval, relateaza Daily Mail.

Fratele cel mare al starului echipei FC Barcelona a fost implicat intr-un accident naval. Ambarcatiunea pe care o conducea a lovit un banc de nisip, iar acesta a suferit fracturi la nivelul fetei. In timpul interventiei, politia a descoperit ca acesta avea la bord o arma, fara sa detina permis, dar si urme de sange improscat peste tot.

Astfel, el a fost retinut pentru detinere de arma in mod ilegal. El risca sa fie condamnat la pana sase luni de inchisoare, potrivit sursei citate. Nu este pentru prima oara cand Matias Messi are probleme cu legea. El a fost retinut si in 2015, dupa ce ofiterii au gasit o arma in masina sa.