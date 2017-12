FC Barcelona – Celta Vigo, surpriza zilei in fotbalul international! Catalanii vor continua sa ramana in frunte si dupa acest rezultat. VIDEO

Liderul din campionatul spaniol de fotbal, FC Barcelona, a remizat chiar pe Camp Nou, de Celta Vigo, intr-o partida din etapa a 14-a, scor 2-2 (1-1).



Iago Aspas a deschis scorul, in minutul 20, pentru oaspeti, pentru ca dupa doar doua minute catalanii sa restabileasca egalitatea prin reușita lui Lionel Messi. Luis Suarez a adus-o pe FC Barcelona in avantaj, printr-un gol marcat dupa pauza, in minutul 62, dar Celta Vigo a reusit egalarea in minutul 70, prin Maximiliano Gomez Gonzalez.

in minutul 90+6, Barcelona a ratat victoria la ultima faza a meciului, dupa ce Messi a trimis putin pe langa poarta din lovitura libera.

In ciuda acestui rezultat, FC Barcelona va continua sa conduca in La Liga si dupa aceasta etapa, avand acum 36 puncte, urmata de Valencia, 31 puncte si Atletico Madrid 27 puncte, acestea din urma cu un joc mai putin disputat.