EXCLUSIV / Olimpia Satu Mare se reorganizeaza sau intra in faliment! Zoltan Ritli: „Jucatorii au facut tot posibilul sa tina echipa deasupra locurilor retrogradabile, desi n-au vazut niciun ban din iulie!”

Desi a fost depunctata in aceasta saptamana, cu 4 puncte, din cauza neachitarii unor datorii mai vechi catre doi fosti jucatori, Olimpia Satu Mare a reusit sa obtina o victorie in fata Metaloglobusului, in prima etapa a returului, care mentine echipa deasupra locurilor retrogradabile!



„Vreau sa le multumesc jucatorilor pentru tot ceea ce am facut impreuna. Si azi au dat maximum si am resuit victoria, desi nu au mai vazut vreun leu inca din luna iulie, de cand s-a inceput pregatirea! Dar sunt si altii care au mai mult de 5-6 luni de neplata!

Un njucator s-a lasat de fotbal, incepand de luni si s-a angajat pentru a face rost de niste bani !

Eu, cand am primit echipa, trebuia sa mai primi niste bani de la CJ, care au spus, apoi, ca legislatia s-a schimbat si nu mai pot finanta clubul.

Luni sau marti vom afla pe ce drum o va lua clubul, ori continua sub forma unei reorganizari, si aici va dati seama ca trebuie niste bani la jucatori, ori isi va inchide portile! Noi ne-am respectat meseria si, mai mult, am reusit sa mentinem clubul deasupra locurilor retrogradabile.”, a declarat fostul mare portar, in cadrul emisunii „Fotbal la matineu”.