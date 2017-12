EXCLUSIV / Mesajul lui Helmuth Duckadam pentru suporteri: „Veniti sa ne sustineti la meciul cu Lugano!”

Helmuth Duckadam, fostul portar al Stelei, campioana europeana din 1986, proaspat „cetatean de onoare”al municipiului Bucuresti, unde s-a mutat in urma cu 7 ani, a intervenit la Sport Total FM pentru a dialoga cu moderatorul Narcis Drejan despre programul de final pe care il are FC FCSB, echipa unde ocpua postul de director de imagine.



„Meciul cu Juventus (n.r – sambata, ora 20:45) nu va fi usor, in ciuda ultimului loc de care nu poate scapa. Important va fi sa marcam repede, altfel vo trece prin anumite stari …

Probabil ca un fundas central si un varf ar mai fi nevoie la echipa pentru a avea acoperite cum trebuie toate posturile.

Cu victoria din meciul cu Lugano, pe care eu o astept, putem spune ca Steaua a avut o prima parte de sezon buna. Pentru urmatoarea tragere la sorti nu va conta locul ocupat in grupa din Europa League, dar pentru buget va conta, pentru ca locul 1 ne aduce cateva sute de mii de euro bune in plus. Cu aceasta ocazie, asteptam la stadion 15-20 de mii de oameni care sa ne sustina.

Deci mai avem patru meciuri, trei in campionat si unul in Europa. Vom avea un meci dificil cu Botosani, apoi cu Viitorul, ultimul.

Din pacate, de la anul va fi mai greu sa ajungi la masa bogatilor. Vom vedea ce va fi, cert este ca trebuie sa ai o echipa puternica pe toate posturile.

Alibec are ceva ghinion, accidentari, pregatire putina, iar toate acestea l-au adus in aceasta situatie.„, a spus oficialul stelist, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.

In final, fostul mare portar aradean a fost intrebat cu cine va simpatiza la Mondialul din Rusia: „Nu voi avea o preferata, dar mi-ar placea sa vad o surpriza cat mai mare din partea echipelor mai slabe.”