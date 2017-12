EXCLUSIV / Mesajul lui Cristi Dulca pentru organizatorii Ligii a II-a: „Intelegeti ca nu se poate juca fotbal in mocirla!”

Pe un teren execrabil (mocirlos si plin cu balti), Luceafarul Oradea a reusit sa obtina doar a doua victorie în deplasare din acest sezon, scor 3-0 (2-0), in prima etapa a returului. La final, antrenorul echipei oradene, Cristi Dulca, a tras un semnal de alarma: „Asa nu se poate juca fotbal!”



„Am jucat bine pe un teren execrabil! Am jucat cu mingii lungi si ne-am batut pentru fiecare. Nu se poate juca fotbal in mocirla!

Pentru noi este bine ca ne revenim dupa o perioada mei dificila.„, a declarat fostul selectioner al nationalei U-21 a Romaniei.

In urma ac estui succes, Luceafarul acumuleaza 20 puncte si ajunge, in premiera, pe un loc neretrogradabil.

Luceafărul va disputa ultimul meci oficial din acest an, sambata, 9 decembrie, tot in deplasare, la Ripensia Timisoara.