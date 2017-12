EXCLUSIV / Florin Motroc sufera in Oman: „Daca exista vointa atunci si D-zeu iti baga in traista!”

Campioana Omanului, Dhofar, a intrat pe mana tehnicianului roman, Florin Motroc, inaintea inceperii noului sezon si dupa 13 etape, adica fix jumatatea sezonului, ocupa locul 11, cu 13 puncte, la egalitate cu echipa de pe locul de baraj, cu doar un punct deasupra primului loc retrogradabil!



„Daca nu practici fotbalul cu seriozitate maxima si daca nu te dedici la maximum nu ai cum sa faci performanta. Daca exista vointa atunci si D-zeu iti baga in traista!

La mine nu este bine si de ceva vreme sunt in discutii cu conducerea pentru a face ceva sa redresam situatia. Am ajuns la situatia in care sa ma propun sa stau in tribune, la urmatorul meci, pentru a lua cumva cu mine presiunea de pe banca tehnica si pentru ca cei din conducere sa primeasca anumite raspunsuri.

Accidentarile si incredibilul ghinion ne-a adus aici, la un punct deasupra primului loc retrogradabil.

Cred ca ar trebui inlocuiti anumiti jucatori, dar stiti cum este in fotbal, antrenorul trebuie sa fie primul care pleaca. Ideea este ca presedintele nu vrea sa renunte la mine si eu nu am fost pus in aceasta situatie de multa vreme.

Eu am simtit anumite lucruri, dar nu am dovezi. Anumiti jucatori au o atitudine delasatoare si nu inteleg de ce accepta sa intre in teren in asemenea conditii… Din pacate, nu pot sa redresez corabia si asta ma macina cel mai mult.”, a declarat tehnicianul roman, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.