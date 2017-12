Dica, dupa ce FCSB a ajuns la 8 puncte in spatele CFR-ului, anuntul despre situatia lui Alibec si ce asteapta de la suporteri

Nicolae Dica a vorbit inaintea partidei cu Juventus, de duminica, ora 20:00. Antrenorul a incercat sa-si motiveze jucatorii si le-a transmis acestora ca „lanterna” nu este un adversar facil, asa cum pare la prima vedere! El a mai spus ca Alibec ar putea reveni in echipa, dupa ce s-a antrenat normal in cursul saptamanii.



„Vom avea un meci greu. Ati vazut si voi, toate echipele care vin sa joace impotriva Stelei, isi dau viata. Noi nu am castigat de doua meciuri in campionat, maine va trebui sa avem o atitudine, buna sa fim pregatiti si sa castigam meciul.

De afara pare un joc usor, dar nu va fi asa. Eu stiu, am simtit pe pielea mea. Toate celelalte echipe uita de probleme cand joaca impotriva noastra si dau totul pe teren.

Imi doresc sa vina cat mai multi fani la stadion, pentru ca avem nevoie de ei, am avut intotdeauna. Ei trebuie sa fie alaturi de echipa si la bine, si la greu.

Le-am zis baietilor ca va fi un meci greu, mai ales ca venim dupa o perioada grea”, a spus Nicolae Dica.



„Alibec s-a antrenat saptamana aceasta cu echipa, totul e ok.

De cand am venit eu, am avut probleme cu absentele. Dar avem un lot valoros si consider ca avem jucatori care sa suplineasca absentele”, a mai spus Dica.

„Noi trebuie sa ne concentram pe ce facem noi, sa ne gandim doar la meciurile noastre. Nu trebuie sa ne uitam la CFR acum, am vazut ca ei sunt intr-o forma foarte buna. Dar fiecare echipa are cicluri de forma buna si mai putin buna. Daca noi vom reusi sa batem maine, ne vom apropia la 5 puncte. Apoi avem si meci direct cu CFR, mai e de jucat. Se vor mai pierde puncte, campionatul nu e jucat”, a conchis antrenorul stelist.