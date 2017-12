VIDEO | Inca o victorie pentru Marius Sumudica la Kayserispor! Faza superba creata de jucatorii sai in Cupa Turciei

Kayserispor, echipa antrenata de Marius Sumudica, a disputat joi, pe teren propriu, meciul tur a dublei manse din optimile Cupei Turciei, impotriva formatiei Eyupspor, echipa clasata pe antepenultimul loc in a treia liga.

Gazdele au deschis scorul in minutul 42 prin reusita lui Mendes, dar echipa de esalon inferior a restabilit egalitatea in minutul 61, prin golul lui Tosun. Dupa doar patru minute, Turuc a transformat fara probleme o lovitura de la 11 metri si a dus din nou trupa lui Sumudica in avantaj pe tabela.

In minutul 79, Mendes si-a trecut in cont dubla, dupa o faza superba lucrata de echipa aflata pe locul 5 in clasamentul primei ligi a Turciei. Oaspetii au redus din diferenta in minutul 87, cand Arslan a punctat si a inchis jocul la scorul de 3-2 in favoarea lui Kayserispor.

Meciul retur se va disputa 12 decembrie, iar Kayserispor porneste cu prima sansa, dar cu dezavantajul celor doua goluri incasate „acasa”.