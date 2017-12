Presedintele FIFA este increzator: „Mondialul din Rusia va fi cel mai bun din istorie”

Presedintele Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, s-a declarat „convins” ca Mondialul din Rusia din 2018 va fi „cel mai bun din istorie”, vineri, cu câteva ore inaintea tragerii la sorti a grupelor turneuluii final de la Palatul Kremlin.

„Sunt convins ca Mondialul din Rusia va fi cel mai bun din istorie. Aceasta este misiunea noastra, sa organizam cea mai buna Cupa Mondiala. Din ce am vazut, pot sa spun ca totul este pregatit, iar ce inca nu va fi gata in curand”, a afirmat Infantino in fata presei.

Presedintele FIFA a mai afirmat ca Mondialul din Rusia este „special” si „unic” si a reafirmat implicarea tuturor factorilor, de la presedintele Rusiei, Vladimir Putin, la voluntari.

Infantino a calificat drept „incredibil” stadionul Lujniki, unde se va disputa meciul inaugural al Cupei Mondiale si marea finala, si a indemnat la mai multa toleranta in privinta relatiei cu Rusia sau cu lumea araba, reamintind ca si Occidentul are lucruri de care sa se rusineze.

„Fotbalul este magie si pasiune. Fotbalul poate schimba multe lucruri si are posibilitatea de a face posibil ca oamenii sa simta lucruri diferite despre tarile lumii. Toata lumea care va veni in Rusia, va fi binevenita”, a adaugat presedintele instantei mondiale a fotbalului.

