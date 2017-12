Nicolae Dica, dupa calificarea in sferturile Cupei Romaniei: „Eu sunt incantat. Au fost clipe grele pentru mine”

FCSB a intrerupt seria de trei esecuri consecutive dupa ce a invins-o pe ACS Poli Timisoara in Cupa Romaniei cu scorul de 3-0 si s-a calificat in sferturile de finala.

Nicolae Dica, antrenorul ros-albastrilor, s-a declarat incantat de prestatia tinerilor sai jucatori si a recunoscut ca a fost afectat de criticile aduse la adresa sa, dupa seria slaba de pana acum.

”Ei au jucat cu titularii, noi am folosit foarte multi tineri. Am reusit sa castigam cu 3-0 si sunt incantat. Ma bucur ca baietii au inteles mesajele mele, au avut o atitudine buna si am castigat. Am folosit foarte multi copii, dar ma bucur ca ei au aratat in seara asta ca merita sa fie la aceasta echipa. Pana la meciul cu Iasi, echipa a avut o evolutie foarte buna. Reuseam sa marcam multe goluri… si apoi au venit acele trei meciuri. Fiecare echipa are un recul, eu nu ma asteptam sa vina asa de repede. Ma asteptam sa pierdem un meci, dar nu trei.

Au fost clipe foarte grele pentru mine, am fost criticat foarte mult, am fost jignit foarte mult. Dar eu stiu cum muncesc aici si voi da totul sa castig. Aceste jigniri ma ambitioneaza si mai mult si vreau sa demonstrez ca sunt un antrenor bun”, a declarat Nicolae Dica, potrivit Telekom Sport.

Tanarul tehnician a tinut sa le multumeasca fostilor sai colegi de la Steaua care au sarit in apararea lui si l-au sustinut in perioada mai putin buna prin care a trecut echipa sa: ”Ma bucur foarte mult ca fostii colegi sunt alaturi de mine. Stiam de acel mesaj, pentru ca noi avem un grup de Whatsapp. Am ramas foarte uniti. De aceea am avut atunci acele rezultate, pentru ca am fost foarte uniti. Le multumesc!”

De asemenea, Dica a recunoscut ca se consulta cu fostul sau coleg Mirel Radoi, chiar daca acesta nu mai este in relatii bune cu finantatorul Gigi Becali: ”Eu vorbesc cu Mirel, este nasul copilului meu. Vorbesc cu el despre ceea ce imi doresc sa fac in continuare. stie ce fac eu la echipa si este motivul pentru care las anumite persoane sa spuna ceea ce vor. Mirel stie ce fac eu la echipa. Vorbesc des cu Mirel si sfaturile lui sunt foarte importante pentru mine”.