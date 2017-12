LIVE SCORE / Liga a III-a, etapa a 15-a. Seriile I, IV si V disputa si ele ultima runda din acest an

LIVE SCORE / Liga I, etapa a 20-a. FCSB si Dinamo intalnesc nou promovatele. Craiova – Viitorul, cap de afis in aceasta runda

LIVE SCORE / Liga 3, etapa a 4-a. Un singur meci se joaca in nocturna. Programul si rezultatele partiale. Petrolul castiga la limita la Tunari, iar CFR Cluj II a facut scor cu Avrig

REZULTATE / Ultima etapa in seriile 1, 2, 3 si 5 si a 30-a in seria 4. Juventus Bucuresti si CS Afumati, ultimele promovate in Liga a II-a!