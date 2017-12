LIVE SCORE / Liga I, etapa a 20-a. FCSB si Dinamo intalnesc nou promovatele. Craiova – Viitorul, cap de afis in aceasta runda

Liga I a ajuns la etapa cu numarul 20 ce se va disputa pe parcursul a patru zile, CFR Cluj deschizand runda la Voluntari.

Cel mai interesant meci al partidei se va da sambata, intre CS U Craiova si campioana en-titre, Viitorul Constanta, in timp ce FCSB si Dinamo vor juca impotriva echipelor promovate in acest an in primul esalon.

Programul etapei

Vineri, 1 decembrie

20:45 SC FC Voluntari – FC CFR 1907 Cluj

Sambata, 2 decembrie

18:00 CS Concordia Chiajna – AFC Botosani

20:45 Club Sportiv U Craiova – SC FC Viitorul Constanta

Duminica, 3 decembrie

18:00 ACSM Politehnica Iasi – AFC Astra

20:45 SC Fotbal Club FCSB – ASC Juventus Bucuresti

Luni, 4 decembrie

18:00 ACS Poli Timisoara – CS Gaz Metan Medias

20:45 ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – SC Dinamo 1948 Bucuresti