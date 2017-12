Laboratorul antidoping de la Bucuresti, suspendat provizoriu de catre Agentia Mondiala Antidoping!

Laboratorul antidoping de la Bucuresti a fost suspendat provizoriu, din cauza unei neconformitati, a anuntat, joi, Agentia Mondiala Antidoping (AMA/WADA), citata de Reuters.



Suspendarea a inceput de miercuri si interzice laboratorului de la Bucuresti sa desfasoare orice activitati antidoping, inclusiv analiza probelor de urina si sânge, a precizat forul mondial.

Sanctiunea va fi mentinuta pe durata procedurilor disciplinare care vor fi efectuate de catre o comisie independenta, care va face o recomandare catre presedintele Comitetului Executiv al agentiei mondiale cu privire la acreditarea laboratorului.

Pe durata suspendarii, probele care nu au fost analizate de laborator vor trebui trimise la alte laboratoare acreditate, pentru ”a asigura analize de calitate si a pastra astfel” increderea sportivilor in acest proces si in sistemul antidoping.

Laboratorul de la Bucuresti este al cincilea laborator suspendat de Agentia Mondiala Antidoping, dupa cele de la Bogota, Ciudad de Mexico, Lisabona si Paris, potrivit AFP.

„Suspendarea provizorie, care a intrat in vigoare la 29 noiembrie 2017, interzice laboratorului de la Bucuresti efectuarea oricaror activitati antidoping, incluzand toate analizele de urina si sanguine. Suspendarea ramane in vigoare pana cand procedurile disciplinare vor fi efectuate de o comisie independenta de disciplina, care va fi mandatata sa faca recomandari presedintiei Comitetului Executiv al WADA, cu privire la situatia acreditarii WADA a laboratorului.”

„In perioada suspendarii provizorii, probele care nu au fost inca analizate la Bucuresti, probele aflate in procedura de confirmare si orice proba pentru care a fost raportat un Rezultat Analitic Pozitiv trebuie transportate in singuranta la alt laborator acreditat WADA. Acest lucru este necesar pentru a asigura o analiza continua de inalta calitate a probelor, care ajuta la pastarea increderii sportivilor in acest proces si in largul sistem antidoping”, se arata in comunicatul WADA.