La nici cinci luni de la transferul in Rusia, dupa o accidentare si doar 75 de minute jucate, Andrei Ivan ia in calcul intoarcerea in Liga 1!

Plecat in vara la Krasnodar, Andrei Ivan (20 de ani) nu a gasit in Rusia cel mai bun mediu pentru a se dezvolta, iar sefii lui CS U Craiova vor, la nici cinci luni dupa ce au incasat trei milioane de euro, sa-l readuca in Banie pe atacantul care facea furori in sezonul trecut.

Accidentat la finalul lunii septembrie la muschii inghinali, Ivan nu s-a adaptat in Rusia, a prins doar patru meciuri in tricoul lui Krasnodar, iar site-ul digisport.ro anunta ca CS U Craiova a dat deja startul negocierilor pentru ‘repatrierea’ atacantului.

Intrebat despre posibilitatea de a reveni foarte repede in Liga 1, Ivan a spus ca nu cunoaste detalii despre o asemenea mutare, dar s-a aratat dispus sa imbrace din nou tricoul lui CS U Craiova, echipa pe care o va urmari din tribune pe 14 decembrie: „Nu am auzit nimic despre un asemenea transfer. in ulima perioada m-am concetrat mai mult pe refacere decât pe ceea ce va fi din iarna. Sunt bucuros ca am revenit pe teren si sunt complet refacut, dupa aproape doua luni de la oepratie. Daca cei de la Craiova ma vor si conducatorii mei voir fi de acord, de ce nu? Dar asta vom vedea. Acum ma pregatesc pentru ultimele meciuri din acest an. Pe 14 decembrie vin in tara si voi fi prezent pe noul stadion la meciul cu CFR Cluj„, a spus atacantul de 20 de ani.