Ionut Popa isi face praf jucatorii dupa eliminarea din Cupa Romaniei: „N-au avut atitudine! Sunt preocupati de alte lucruri”

ACS Poli Timisoara a pierdut din nou in fata FCSB-ului, de aceasta data in Cupa Romaniei si la un scor mai putin dur decat cel din campionat. Dupa 7-0 in Liga I, elevii lui Dica s-au impus cu scorul de 3-0 si s-au calificat in sferturile de finala.

Ionut Popa s-a declarat dezamagit de atitudinea jucatorilor din subordine, acuzandu-i ca nu au avut atitudine pe teren, desi au discutat inainte de meci pe marginea acestui aspect.

”Am avut jucatori eliminati la Bucuresti, jucatori eliminati si aici. Am avut doi jucatori accidentati. Se apropie luna cadourilor, iar noi de la Poli suntem mai generosi. Determinarea face diferenta in fotbalul romanesc. Au avut acel gol creat de noi, la acea pasa cu capul data de noi. Au avut penalty.

N-am avut atitudine! Am discutat cu ei problema asta inainte de meci, dar ei sunt preocupati de alte lucruri! Trebuie sa respectam fotbalul, daca nu sa ne lasam! Suntem o echipa mica. De data asta nu mai merge sa spui ceva, pentru ca am cerut una si am primit alta. Sunt foarte suparat pe ei. Doman n-a mai dat mingea nimanui… Sunt probleme care trebuie discutate rapid cu conducerea clubului. Cu Gaz Metan nu avem nicio sansa daca jucam asa. Jucatorii nostri manifesta o indolenta crasa. Jucatorii m-au anuntat ca nu mai vor sa intre in cantonament din cauza problemelor financiare”, a declarat Ionut Popa la Telekom Sport.