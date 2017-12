Gnohere se simte bine contra Timisoarei: „Este un adversar care mi se potriveste fantastic”

Harlem Gnohere a deschis scorul in meciul dintre FCSB si ACS Poli Timisoara, incheiat cu scorul de 3-0 pentru ros-albastri, si a ajuns la cinci goluri inscrise in acest sezon in poarta trupei lui Ionut Popa.

Francezul a vorbit la finalul acestei intalniri si s-a declarat incantat de prestatiile sale din meciurile contra Timisoarei. Acesta spera ca echipa si-a revenit definitiv odata cu calificarea in sferturile Cupei Romaniei si ca va iesi cu capul sus din grupele Ligii Campionilor.

”Cinci goluri contra Timisoarei. Este un adversar care mi se potriveste fantastic. Vreau sa marchez indiferent de numele echipei. A fost o echipa cu multi jucatori care nu au evoluat prea mult in ultima vreme. Sunt profesionisti si cu ei am castigat in aceasta seara. Nu-mi explic ce se intampla in campionat. Cu Astra am facut un meci prost. Au fost probleme si la Plzen. Am jucat destul de ok in prima repriza in Cehia.

Meciul cu Lugano este foarte important, pentru ca vrem sa termina primii in Liga Europa. Cu Juventus trebuie sa bifam trei puncte. Avem deja doua meciuri fara puncte. Daca ii batem pe cei de la Juventus, putem sa ne concentram pentru meciul cu Lugano. CFR Cluj au avut probleme lor, acum noi avem problemele noastre. Vor avea un meci complicat si sper ca Voluntariul sa le puna probleme, iar noi sa revenim din nou pe primul loc”, a declarat Gnohere, potrivit Telekom Sport.