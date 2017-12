EXCLUSIV / Avocatul Cristian Jura, despre suspendarea Laboratorului de control Doping din Romania: „Stiu ca exista multe contestatii din partea sportivilor prinsi dopati in acest an (…)”

Cristian Jura, arbitru in cadrul Tribunalului pentru Arbitraj Sportiv de la Lausanne, membru ad-hoc al Panelului Anti Doping al Federatiei Internationale de Powelifting si membru al Panelului Ad-hoc Anti Doping al Uniunii Internationale de Triatlon, dar si membru al Comisiei de Apel a Agentiei Nationale Anti-Doping, a vorbit despre proaspata suspendare provizorie a Laboratorului de Control Doping.



„Este o situatie complexa. Aceste controale au mai fost facute in Romania. Si in urma cu doi ani au fost, au luat probe si le-au analizat in alte laboratoare. Probele au corespuns 100% si nu au fost probleme.

Aceasta procedura este in intregime mecanziata, recipientele si masinaria, mecanismul, este elvetian. Intr-o parte bagi proba si intr-o alta parte iese rezultatul, deci nu exista factorul uman in acest procedeu.

In acest domeniu functioneaza patru institutii. Agentia Nationala Antidoping in cadrul ei existand Comisia de Audiere a sportivilor, peste ea fiind Comisia de Apel, iar separat de agentie este laboratorul, singurul din Romania.

Laboratorul nostru s-a separat de ANAD in urma solicitarii din partea Agentiei Mondiale (WADA). De ce s-a separat? Pentru ca s-a dorit ca fiecare din aceste entitati sa fie independente si sa nu existe suspiciune ca ANAD ar putea influenta rezultatele.

Dar sa stiti ca toate probele de sange sau de urina nu sunt personalizate cu nume si prenume, ele au un doar cod diferit. Iar aceste probe, odata intrate ele nu pot fi musamalizate in niciun fel. Au intrat, automat vor iesi cu un rezultat.

Adevarat este ca au fost ceva probleme in ultimul an in acest laborator, adica multe rezultate pozitive ale unor sportivi romani din diferite sporturi, iar cativa astfel de sportivi au sustinut ca laboratorul ar avea o problema. Poate ca si de aici s-a ajuns in aceasta situatie, dar nu sunt sigur.

Eu cred ca se va trece repede peste aceasta suspendare provizorie.„, a declarat Cristian Jura, in cadrul emisiunii „Fluier final”.