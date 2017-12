CS U Craiova vrea sa dea lovitura! Ce stranier este asteptat in Banie

CS U Craiova vrea sa isi intareasca atacul in aceasta iarna si ar putea transfera un jucator de echipa nationala.

Potrivit Telekom Sport, bulgarii se asteapta la o despartire a lui Claudiu Keseru de Ludogoret, iar fotbalistul roman ar putea reveni in tara, chiar pe podiumul Ligii I.

Desi se afla la Ludogoret din vara anului 2015 si in acest sezon a reusit sa scrie noua goluri in cele 13 meciuri disputate in campionat, atacantul este pe cale sa isi incheie intelegerea cu liderul Bulgariei.

Ramane de vazut daca oltenii vor castiga lupta pentru semnatura fostului jucator al FCSB-ului.