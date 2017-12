Clasamentul Ligii 2 a suferit modificari importante, inaintea primei etape a returului, dupa depunctarea Olimpiei Satu Mare!

Din cauza datoriilor catre fostii jucatori neachitate, Olimpia Satu Mare s-a ales cu o penalizare de patru puncte in urma ultimei sedinte a Comisiei de Disciplina si Etica a Federatiei Romane de Fotbal. Cu punctele in minus, Olimpia a cazut de pe locul 13 pe locul 19, penultimul, acum fiind la egalitate cu ultima clasata, stiinta Miroslava (16 puncte).

Pe langa depunctare, Olimpia are interzis dreptului de a transfera si/sau legitima jucatori si se afla in pericol de a fi exclusa din campionat.

”Comisia in baza art. 24 lit. C pct. 1 lit. b din Regulamentul privind Statutul si Transferul Jucatorilor de Fotbal a dispus sanctionarea CS FC Olimpia 2010 Satu Mare cu interzicerea dreptului de a transfera si/sau legitima jucatori in calitate de club cesionar, scaderea de puncte asupra celor acumulate in campionat de echipa de categoria cea mai ridicata – depunctare 2 puncte pentru perioada 01.11.2017-15.11.2017.

Comisia a acordat termen in data de 06.12.2017, ora 15.00, data la care clubul debitor sa prezinte dovada platii fata de creditorul Voicu Ionut Adrian pentru a evita in continuare depunctarea”, este verdictul Comisiei de Disciplina si Etica a FRF in cazul litigiului Olimpiei cu Adrian Voicu, unul asemanator fiind dat si in cazul lui Iulian Daniel Anca Trip.

Sambata, de la ora 11:00, Olimpia ar trebui sa joace pe teren propriu meciul cu Metaloglobus Bucuresti, in cadrul primei etape a returului. Echipa satmareana avea cu un punct peste cea din Capitala inainte de aceasta depunctare. in ultima etapa din 2017, a 21-a, Olimpia ar trebui sa se deplaseze la finalul saptamanii urmatoare la Clinceni, pentru meciul cu Academica, insa jocul este nesigur din cauza problemelor financiare ale gruparii satmarene.