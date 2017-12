Astazi incepe Mondialul de handbal feminin! Romania, locul 3 in urma cu doi ani, singura tara ca nu a lipsit de la nicio editie! Grupa noastra si programul

Campionatul Mondial de Handbal Feminin incepe in aceasta seara, in Germania, acolo unde Romania va participa pentru a 23-a oara. Daca la fotbal se fac deja doua decenii de cand tricolorii n-au mai fost la masa bogatilor, la handbal fetele reusesc sa tina steagul sus si joaca pentru singura nationala care n-a lipsit de la nicio editie. Germania – Camerun este meciul de deschidere, de la ora 20:00.



Din pacate, situatia de acum este diferita fata de ultima participare, cea din 2015, atunci cand Neagu si compania au castigat medaliile de bronz, si foarte putin a lipsit ca ele sa nu joace finala, fiind invins dramatic in prelungri, in semifinale, de Norvegia, cea care de ani buni stapaneste lumea handbalului feminin.

Din echipa au disparut jucatoare experimentate, precum Paula Ungureanu, Oana Manea, Aurelia Bradeanu, Ada Nechita, Luciana Marin, Patricia Vizitiu sau Ionica Munteanu, iar HCM Baia Mare, care atunci dadea la nationala zece jucatoare, s-a desfiintat. Practic, din lotul care a fost in Danemarca in 2015 mai sunt acum Cristina Neagu, desemnata cea mai buna jucatoare a turneului si golghetera competitiei, Valentina Elisei, Crina Pintea, Melinda Geiger si Eliza Buceschi.

Ce-i drept, o parte dintre celelalte jucatoare selectionate de Martin Ambros, cum ar fi Denisa Dedu, Aneta Udristoiu, Gabriela Szucs, Cristina Laslo, Cristina Zamfir, Yulia Dumanska si Madalina Zamfirescu, au experienta unui Campionat European, cel de anul trecut, unde Romania s-a clasat pe locul 5.

Componenta grupelor de la CM 2017:

Grupa A (Trier): Franta, Romania, Spania, Slovenia, Angola, Paraguay

Grupa B (Bietigheim-Bissingen): Norvegia, Suedia, Cehia, Ungaria, Argentina, Polonia

Grupa C (Oldenburg): Danemarca, Rusia, Brazilia, Muntenegru, Japonia, Tunisia

Grupa D (Leipzig): Olanda, Germania, Serbia, Coreea de Sud, China, Camerun

Astfel, sortii au fost destul de darnici cu prima noastra reprezentativa. Franta (bronz la CE 2016 si locul 7 la CM 2015) si Spania (locul 11 la CE 2016 si locul 12 la CM 2015) sunt formatii cam de calibrul Romaniei, iar Slovenia n-a mai fost la un Mondial din 2005, de cand reuseam sa castigam medaliile de argint. Paraguayul nu are cum sa conteze in ecuatia calificarii si teoretic nici Angola, desi campioana Africii ne-a creat cosmaruri cumplite anul trecut la Olimpiada de la Rio de Janeiro, cand ne-a invins cu 23-19. O mai tineti minte pe portarita de aproape o suta de kg, care a facut adevarate minuni in poarta Angolei … Ea se afla in lot si pentru acest turneu final, dar se pare ca este accidentata.

Programul meciurilor din Grupa A:

• 2 decembrie: Franta – Slovenia, Romania – Paraguay (ora 15.00), Spania – Angola

• 3 decembrie: Slovenia – Romania (ora 15.00), Angola – Franta, Paraguay – Spania

• 5 decembrie: Franta – Paraguay, Romania – Spania (ora 21.30), Slovenia – Angola

• 7 decembrie: Romania – Angola (ora 19.00), Spania – Franta, Paraguay – Slovenia

• 8 decembrie: Angola – Paraguay, Spania – Slovenia, Franta – Romania (ora 19.00) Meciurile vor fi transmise de Telekom Sport