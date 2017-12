Anul 2017 va ramane un an de referinta in istoria baschetului 3×3, dupa ce in luna iunie Comitetul International Olimpic a luat decizia de a include aceasta disciplina in programul Jocurilor Olimpice, incepand cu editia Tokyo 2020. Cu un record de 15 evenimente de baschet 3×3 organizate intr-un singur an in Romania, Sport Arena Streetball, membru in FIBA 3×3 Advisory Board, continua sa isi aduca contributia la dezvoltarea acestei discipline atat pe plan national cat si la nivel mondial.

Baschetul 3×3 si-a inceput calatoria spre Jocurile Olimpice la Bucuresti, in 2013, atunci cand Sport Arena Streetball organiza turneul de prezentare pentru Comitetul International Olimpic. Sloganul lansat atunci de catre Federatia Internationala de Baschet, “Din strada, la Jocurile Olimpice” a devenit in acest an realitate, iar Sport Arena Streetball a fost unul dintre “pilonii care au contribuit la dezvoltarea acestei discipline la nivel global”, potrivit FIBA.

Pentru a marca noul statut al baschetului 3×3, Sport Arena Streetball, in colaborare cu Comitetul Olimpic si Sportiv Roman a organizat in luna iunie un eveniment demonstrativ chiar la Casa Olimpica. Glorii ale sportului romanesc, medaliati si campioni olimpici precum Mihai Covaliu, presedinte al COSR, Marius Dragulescu, Alina Dumitru, Viorica Susanu sau Georgeta Andrunache au jucat baschet 3×3 alaturi de cei mai buni jucatori de 3×3 din Romania.

Numarul de evenimente organizate la nivel national de catre Sport Arena Streetball a atins un numar record in 2017, cu 15 turnee in noua orase. Circuitul national a avut opriri in Bucuresti (Park Lake Shopping Center, Politehnica, Baneasa Shopping City), Iasi (Palas Mall), Suceava (Iuliu Mall), Tulcea (Piata Civica), Timisoara (Piata Libertatii), Constanta (Perla Mamaia, Faleza Cazinou, City Park Mall), Oradea (Piata Unirii), Mangalia (Portul Turistic) si Craiova (Piata Mihai Viteazul).

Peste 3000 de jucatori inregistrati au evoluat in turneele Sport Arena Streetball, iar echipe din Bulgaria, Serbia, Turcia, Republica Moldova, Cehia, Ungaria, Grecia, Nigeria sau Bahrain au participat la etapele organizate in 2017 in Romania.

Traditia Raiffeisen Bank Bucharest Challenger a continuat si in acest an, cu editia a 6-a, care a adunat din nou mii de spectatori la kilometrul zero al baschetului 3×3, Piata Universitatii. Cel mai tare turneu de acest gen din sud-estul Europei a atras trei dintre cele mai bune cinci echipe ale lumii, precum si toti cei zece jucatori din Top 10 FIBA 3×3 World Ranking. in total 16 echipe din 13 tari au participat la eveniment.

Membrii echipei Sport Arena Streetball au fost si in 2017 adevarati globe-trotteri ai baschetului 3×3, contribuind la organizarea unor turnee internationale din calendarul FIBA 3×3. Mongolia, Malaezia, Sri Lanka si China in Asia, Togo in Africa sau Olanda, Franta, Andorra, Letonia, Ungaria, Cehia in Europa s-au aflat pe harta Sport Arena Streetball.

In premiera, Sport Arena Streetball a organizat in 2017 si primele turnee FIBA Endorsed in Grecia, evenimente care au activat puternica comunitate de baschet din Atena si care la care au participat legende ale baschetului european precum Kostas Tsartsaris, fosta glorie a celor de la Panathinaikos Atena.

Evenimentele organizate de Sport Arena Streetball au contribuit si in acest an la consolidarea pozitiilor pe care Romania le ocupa in clasamentul mondial pe natiuni, permitand echipelor nationale un parcurs facil catre turneele finale ale Campionatelor Mondiale si Europene, fie direct, fie beneficiind de postura de cap de serie in calificari. Romania se afla intre primele 12 natiuni ale lumii la baschet 3×3 atat la masculin cat si la feminin, iar la baieti, sub 18 ani, ocupa locul 2.