Un celebru stadion din Romania se pregateste pentru revenirea in Liga 1 si va intra in renovare! Lucrarile sunt majore si se vor desfasura in doua etape

Conducerea liderului esalonului secund, AFC Hermannstadt, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, un parteneriat cu un nou sponsor precum si obiectivul pentru acest sezon: promovarea in Liga 1!



Printre altele, presedintele clubului, Teodor Birt, a anuntat ca lucrarile de modernizare ale Stadionului „Municipal” vor incepe cat mai curand, infirmand totodata zvonurile conform carora echipa sibiana ar urma sa evolueze pe un alt stadion in cazul in care va promova.

„Se vehiculeaza tot felul de variante, dar vreau sa precizez ca nu vom pleca de la Sibiu. Lucrarile care vor avea loc la Stadionul „Municipal” se vor desfasura in doua etape. Prima este aproape de a incepe. Primaria este la stadiul in care trebuie doar sa semneze contractul. Exista compania care va efectua aceste lucrari. Primele lucrari constau in demolarea tribunei a doua si a peluzei din partea stanga, lucrari de renovare la peluza din partea dreapta, care cuprinde vestiarele si, de asemenea, tribuna intai va fi modernizata suta la suta. Se vor schimba scaunele, se vor reface hidroizolatia si grupurile sanitare. De asemenea, se va inlocui pista de atletism cu una moderna. Vor fi inlocuite si bancile de rezerva. Vom avea banci de rezerve moderne. Este un lucru bun. Prima etapa are termen de finalizare de 6 luni. in paralel se va desfasura etapa a doua, care cuprinde proiectarea si refacerea tribunei a doua si a peluzei din stanga. Practic, Stadionul „Municipal”, din punctul meu de vedere, va creste ca numar de locuri, nu este adevarat ca vom ramane doar cu 4-5.000 de locuri. De asemenea, vor fi inlocuite tabela electronica si suprafata de joc, se vor face incalzirea in teren, instalatia de nocturna si multe alte lucrari care tin de aceasta baza. Vreau sa transmit sibienilor sa stea linistiti, nu vom pleca de la Sibiu”, a spus Teodor Birt, conform oradesibiu.ro

Echipa sibiana din orasul presedintelui tarii, Klaus Iohannis, s-ar putea vedea totusi nevoita sa joace unul sau mai multe meciuri pe alt teren in eventualitatea in care va obtine calificarea in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, la finalul meciului de astazi, de la ora 14:00, de pe Municipal, cu Juventus Bucuresti.

„Singurele meciuri pe care vom fi nevoiti sa le disputam in alta parte – dar nici asta nu e sigur – sunt cele din Cupa Romaniei. Daca maine vom reusi sa mergem mai departe, atunci suntem nevoiti sa luam in calcul variantele unde vom putea juca. Avem si varianta sa jucam acasa, sa inchiriem o instalatie de nocturna, dar este vorba despre o suma foarte mare. Vom analiza si aceasta vaianta, in functie de adversarul pe care-l vom avea”, a mai afirmat Birt.

AFC Hermannstadt a incheiat turul campionatului Ligii 2 pe primul loc, cu 44 de puncte acumulate in 19 meciuri, cu unul mai mult decat Dunarea Calarasi si cinci fata de Chindia Targoviste. in ultimele doua etape programate in acest an, sibienii mai au de jucat cu CS Balotesti (d) si Afumati (a).