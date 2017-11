Tucudean n-ar refuza o oferta din Ardeal: „Daca cele doua cluburi s-ar intelege, de ce nu”

Dupa ce a fost “reinventat” de Gica Hagi, la Viitorul, unde atacantul a castigat titlul si a devenit unul dintre principalii marcatori ai echipei, Tucudean a atras privirile si a intrat in vizorul CFR-ului, liderul Ligii 1.



Atacantul nu s-a ascuns si a recunoscut ca ar fi interesat de o posibila mutare, considerand ca forma la care se afla ii da acest drept.

”Nu ma afecteaza in niciun fel interesul lui CFR Cluj. Ma bucur ca cei de la CFR sunt interesati de mine. Un merit important il am si eu ca am muncit, anul acesta a fost unul bun pentru mine. In momentul de fata sunt sub contract cu Viitorul, nu vorbesc mai multe, imi fac treaba aici si daca vine o oferta care sa fie buna pentru mine si pentru club, cine stie. Poate o sa imi dea drumul sa plec”, a declarat Tucudean la conferinta de presa de dinaintea meciului de sambata contra celor de la CSU Craiova.