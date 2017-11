Rooney a marcat un hat-trick contra lui West Ham, al treilea gol fiind realizat de la mijlocul terenului! „Cred ca este cel mai frumos al carierei!“. VIDEO

Everton a trecut cu 4-0 de West Ham, intr-un meci in care a stralucit „veteranul“ Wayne Rooney. „Sreck” a realizat primul hat-trick in Premier League dupa 6 ani si primul in tricoul albastru! Golul trei a fost marcat din propria jumatate.



Rooney a dus scorul la 3-0 pentru Everton, cu goluri marcate in minutele 18, 26 si 66, iar Ashley Williams a inchis tabela la 4-0 pentru gazde.

Atacantul de 32 de ani si-a completat hat-trickul cu un gol marcat din propria jumatate, dupa o degajare neinspirata a lui Joe Hart. „A fost unul dintre cele mai frumoase goluri ale carierei, daca nu chiar cel mai frumos. Am lovit mingea la fel cum am facut-o o viata intreaga“, a spus Rooney dupa meci.

Everton vs West Ham 4-0 Highlights WAYNE ROONEY HAT TRICK by footbie.com