Racheta de tenis cu care Billie Jean King a jucat ”batalia sexelor” va fi scoasa la licitatie! Pretul uluitor de la care va porni strigarea

Pe 6 decembrie va fi scoasa la licitatie ”arma” folosita la Houston, pe 20 septembrie 1973, cu care Billie Jean King l-a invins pe Bobby Riggs, semnand un moment de cotitura in istoria sportului mondial.

Licitatia va avea loc la Bonhams – New York, la evenimentul ”Voices of the 20th Century”. Se estimeaza ca pretul care va fi incasat va fi intre 100.000 si 200.000 de dolari.

Meciul, care a fost un simbol impotriva luptei determinata de inegalitatile dintre femei si barbati, a fost castigat de King, la momentul respectiv, clasata pe locul 2 in topul mondial feminin, in trei seturi, scor 6-4, 6-3, 6-3.

La cei 55 de ani pe care ii avea, Riggs era convins de o victorie in fata lui King (29 de ani). „Va pierde pentru ca este o femeie, iar femeile sunt slabe. Nu au stabilitate emotionala„, spunea Riggs la acea vreme.

Cei doi s-au intalnit in Texas, iar King a intrat in arena precum Cleopatra si a parasit terenul invigatoare. „Daca as fi pierdut acest meci, tenisul feminin s-ar fi intors cu 50 de ani in urma”, a spus King dupa marea victorie ce a intrat in istorie.

Partida a inspirat filmul cu acelasi nume, in care rolul jucatoarei este interpretat de Emma Stone, iar Bobby Riggs este Steve Carell.