Directorul departamentului competitii al FIFA da asigurari: „Toate bilele sunt la fel: nu se simt diferit la pipait, nu este una mai calda sau mai rece decat alta”

Un reprezentant al Federatiei Internationala de Fotbal (FIFA) a tinut sa-i linisteasca pe microbisti, afirmand ca tragerea la sorti a grupelor Cupei Mondiale din Rusia nu va fi masluita prin bile cu aspecte diferite sau incalzite ori racite.

Reactia a venit ca urmare a ingrijorarii exprimate de mai multi iubitori ai fotbalului pe retelele de socializare, care are la baza o afirmatie facuta anul trecut de Sepp Blatter, fostul sef al forului mondial. “Tehnic, este posibil (n.r. – sa incalzesti sau sa racesti bilele, pentru a maslui tragerea la sorti). Nu s-a intamplat la evenimente organizate de FIFA, dar am vazut-o la evenimente organizate de UEFA”, a declarat elvetianul, in 2016, cotidianului argentinian La Nacion.

Oficialii FIFA au incercat sa risipeasca temerile microbistilor. “Nu e nimic adevarat (n.r. – in cele afirmate de Sepp Blatter). Toate bilele sunt la fel: nu se simt diferit la pipait, nu este una mai calda sau mai rece decat alta. Doar soarta va decide componenta grupelor”, a explicat Chris Unger, directorul departamentului competitii din cadrul forului fotbalistic international, citat de Evening Standard.

Tragerea la sorti a grupelor Cupei Mondiale din 2018 va avea loc pe 1 decembrie, la Sankt-Petersburg.