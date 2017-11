Dinu Moldovan a aparat poarta Ponferradinei, in ambele manse din optimile Cupei Spaniei, impotriva Villarreal-ului! VIDEO

Albaiulianul Dinu Moldovan a fost titular in Villarreal – Ponferradina 3-0, in optimile Cupei Regelui Spaniei. Goalkeeper-ul roman in varsta de 27 de ani a aparat poarta oaspetilor si in tur, camd au reusit sa castige surprinzator, cu scor 1-0.



Joi seara, Villarreal a obtinut calificarea in faza urmatoare, dupa golurile marcate de Bakambu (47, 62) si Bacca (64).

Dinu Moldovan joaca din 2013 la Ponferradina, cand a plecat de la ”U” Cluj. A inceput fotbalul la juniorii lui Espanyol si s-a transferat apoi la Astra, de unde a plecat la ”U” Cluj.

meciul tur

meciul retur