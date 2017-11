A dat gol in optimile Cupei si i-a transmis un mesaj patronului: ”Eu mai am contract trei ani si jumatate!”

FCSB s-a calificat, joi seara, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, trecand in optimi de ACS Poli Timisoara, in deplasare, scor 3-0. Catalin Golofca a marcat golul doi al FCSB-ului si este hotarat sa ramana la echipa patronata de Gigi Becali.



”Un gol important pentru mine. Pentru moralul meu e binevenit. Ma bucur ca am marcat si mi-am ajutat echipa”, a declarat Catalin Golofca la Telekom Sport.

Mijlocasul ofensiv al clubului ros-albastru spera sa-si duca contractul la final: ”Mai am contract 3 ani si jumatate, sper sa-mi duc la final contractul”.

Chiar daca traverseaza o perioada mai complicata, jucatorul lui FCSB a declarat ca a fost susţinut mereu de Dica: ”M-a sustinut foarte mult. Mi-a fost alaturi. Ma bucur ca am marcat in seara asta. Mi-as fi dorit sa marchez mai de mult si mai des, dar ma bucur ca am marcat in seara asta”, a mai spus Golofca.