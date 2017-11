Danciulescu: „Miriuta va ramane la Dinamo daca va castiga toate meciurile ramase din acest an!”

Vasile Miriuta, antrenorul lui Dinamo, a primit un ultimatum din partea conducerii dupa ce a fost la un pas de demitere.

Directorul sportiv al „ros-albilor”, Ionel Danciulescu, a anuntat ca tehnicianul isi poate pastra postul numai daca va castiga meciurile pe care Dinamo le va mai juca in acest an.

„Vasile este antrenorul nostru, ne dorim sa ramana la noi, dar pentru asta trebuie sa castigam toate meciurile care au mai ramas de jucat pana la finalul anului. Si ma refer aici la meciul de Cupa si la cele patru din Liga 1.

Daca Dinamo va castiga tot pana la pauza de iarna atunci Vasile Miriuta, cu siguranta, va mai fi antrenorul nostru si din ianuarie. Sigur ca decizia finala nu depinde de mine, dar este nevoie de aceasta serie de victorii, pentru o iarna linistita„, a spus Danciulescu la Digi Sport.

Miriuta a fost aproape de demitere saptamana trecuta, fiind salvat numai de refuzul antrenorului pe care sefii lui Dinamo il doreau in locul sau, Claudiu Niculescu.

Calificata in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, dupa ce a castigat loteria loviturilor de la 11 m impotriva lui „U” Cluj, Dinamo sufera in campionat, ocupand locul 7, la 4 puncte de Astra, echipa care ocupa ultima pozitie care duce in play-off.