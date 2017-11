CEx al FRF a decis: primele doua etape din returul Ligii a 2-a, programate in acest final de an, nu vor fi amanate!

Membrii Comitetului Executiv al FRF au decis in sedinta de miercuri ca niciuna dintre cele doua etape ramase de disputat in 2017 in Liga 2, adica primele doua ale returului, sa nu fie amanate pentru la anul, in ciuda a ceea ce isi doreau majoritatea cluburilor din aceasta competitie.



Runda a 20-a, programata la finalul acestei saptamani, se va desfasura cu siguranta, in timp ce in privinta etapei a 21-a exista posibilitatea ca unele jocuri sa fie amanate sau chiar intreaga runda.

„Nu s-a amanat nicio etapa. S-a luat hotararea ca in situatia in care, datorita starii vremii, nu se intrunesc conditiile propice de organizare in bune conditii a jocului, sa se amane. Discutia a ramas, in situatia in care conditiile sunt extinse si atunci ar trebui amanate mai multe meciuri, daca se amana doar trei-patru meciuri sau intreaga etapa.

Sunt prevederi regulamentare care permit o astfel de luare de masura, dar ea a fost discutata si in Comitetul Executiv. Daca vremea rea este pe plan restrans, adica doar intr-o zona sau doua, si e vorba despre o echipa sau doua, se amana doar acele doua jocuri. Daca este pe un plan mai extins si e vorba de mai mult de patru meciuri, atunci se va lua in discutie oportunitatea de a amana doar patru jocuri sau de a amana intreaga etapa, astfel incat, din sezonul de primavara, sa incepi numeric cu etapa a doua a returului. Adica sa nu fie situatia ca unii sa inceapa cu o etapa in plus jucata si altii nu.

Aceasta etapa se joaca 100 la suta. Totul a venit dupa o analiza la sange a sezonului de primavara. Pur si simplu nu aveai posibilitatea sa amani doua etape pentru la anul„, a explicat, pentru Liga2.ro, Auras Brasoveanu, unul dintre cei doi membri reprezentanti ai Ligii 2 in CEx.

Etapa 20

sambata, 2 decembrie, ora 11:00

Sportul Snagov – Luceafarul Oradea

Olimpia Satu Mare – Metaloglobus Bucuresti

Pandurii Targu Jiu – FC Arges

ASU Politehnica Timisoara – Dacia Unirea Braila

stiinta Miroslava – ASA Targu Mures

Foresta Suceava – Ripensia Timisoara

ora 12:00

CS Afumati – CS Mioveni – TelekomSport

Dunarea Calarasi – Academica Clinceni – DigiSport

duminica, 3 decembrie, ora 11:30

UTA Arad – Chindia Targoviste – DigiSport

ora 12:00

CS Balotesti – AFC Hermannstadt – TelekomSport

Etapa 21

sambata, 9 decembrie, ora 11:00

CS Balotesti – Sportul Snagov

AFC Hermannstadt – CS Afumati

CS Mioveni – Dunarea Calarasi

Academica Clinceni – Olimpia Satu Mare

Metaloglobus Bucuresti – UTA Arad

Chindia Targoviste – Pandurii Targu Jiu

FC Arges – ASU Politehnica Timisoara

Dacia Unirea Braila – stiinta Miroslava

ASA Targu Mures – Foresta Suceava

Ripensia Timisoara – Luceafarul Oradea