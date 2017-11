Astra vrea sa-i prelungeasca contractul lui Ionita II: „Ii vom face o oferta, dar ne vom tine de cuvant si fata de jucatorii echipei noastre”

Dani Coman, presedintele Astrei Giurgiu, a vorbit despre situatia lui Alexandru Ionita II, vedeta echipei giurgiuvene. Desi transferul mijlocasului parea iminent, oficialul fostei campioane a declarat ca ii va propune fotbalistului prelungirea contractului.



„Noi avem si alte variante de transfer pentru Ionita, insa avem si un plan pe care vrem sa il punem in aplicare. Ionita se afla in ultimul an de contract cu Astra Giurgiu, iar noi suntem in lupta pentru play-off. Evident ca nu ne dorim sa il pierdem pe Ionita liber de contract, iar in zilele urmatoare ii vom face o propunere pentru prelungirea contractului.

Avem mare nevoie de Ionita si in viitor. El este in crestere de forma si dorim sa profitam sa maximum, de serviciile acestui fotbalist. Dar ne vom tine de cuvant si fata de jucatorii echipei noastre„, a declarat Dani Coman, potrivit Fanatik.

„CFR Cluj nu ne-a facut nicio oferta concreta, iar eu nu stiu daca Dan Petrescu il doreste au adevarat” Dani Coman, presedinte Astra, despre Ionita II

8 goluri si 3 pase de gol a reusit Ionita II in acest sezon pentru Astra, in Liga 1