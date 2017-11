Antrenor Andre Villas-Boas, castigator al Ligii Europa, va lua startul in Raliul Dakarului 2018!

Fostul tehnician de la Porto, Chelsea si Tottenham si Shanghai SIPG, echipa chineza de care s-a despartit recent, a decis sa participe la faimosulul raliu, pentru a implini o pasiune de cand era copil.



Langa el se va afla conationalul Ruben Faria, sosit al doilea la Dakar 2013 la sectiunea moto, acum manager al echipei Husqvarna și pilot pentru Side by Side in campionatul portughez.

Tehnicianul portughez, care la doar 33 de ani a adus Liga Europa pentru Porto (2011), a dorit sa-și faca un cadou inediat la implinirea varstei de 40 de ani, aniversare care a avut loc pe 17 octombrie.

Desi a dorit sa participe la clasa moto, Boas va concura pe un automobil extrem de rapid, un bolid de top, Toyota Hilux pick-up. Modelul a triumfat la Copa Mondiala FIA de Cross-Country Rally cu principele Nasser Al Attiyah.

„Am vorbit cu prietenul meu Alex Doringer, managerul echipei KTM, care mi-a spus ca am nevoie de un an intreg de pregatire pentru a participa la moto si ca e mai bine sa merg cu o masina. Asa ca iata-mă aici!„, a declarat Villas-Boas.

In 1982, unchiul tehnicianului, Pedro Villas-Boas, a participat la Raliul Dakar, deschizandu-i pofta de aventura tanarului Andre.