Vasile Miriuta ii raspunde lui Contra: „Eu n-am vorbit niciodata despre el”. Ce spune despre situatia sa la Dinamo: „E liniste pe dracu”

Vasile Miriuta a vorbit inaintea meciului din Cupa Romaniei, pe care Dinamo il va disputa contra celor de la U Cluj, miercuri, de la 20:30 si a tinut sa ii raspunda selectionerului Cosmin Contra.

Fostul antrenor al lui Dinamo l-a acuzat pe Miriuta ca da vina pe ceea ce a gasit la clubul bucurestean, dar actualul tehnician a tinut sa precizeze ca nu a vorbit niciodata despre Cosmin Contra sau despre ce a facut el pentru „caini”.

“Eu niciodata n-am vorbit de ce a fost inainte, eu stiu foarte bine ce vorbesc. Am spus ca asa am gasit echipa, dar n-am spus ca am gasit-o nici prost, nici bine. N-am vorbit niciodata de Contra sau cine a fost aici. Daca zic ceva iar se interpreteaza. Mi se rastalmacesc cuvintele. Sunt jucatori foarte buni, care au plecat. Pe Azer nu l-as da niciodata, am mai spus si de Nistor, cu toate ca si Nascimento e un jucator foarte bun. Bumba s-a pierdut. Un jucator asa tanar, la 23 de ani, eu nu l-as fi lasat. A venit pentru mine la Chiajna si, din pacate, eu i-am tradat pe baietii pe care i-am adus si i-am lasat acolo, pentru ca am ales cu sufletul”, a declarat Vasile Miriuta, potrivit Telekom Sport.

In ceea ce priveste situatia sa la Dinamo, Miriuta a recunoscut ca presiunea este mare: “E liniste pe dracu, in cariera de antrenor n-o sa ai liniste niciodata. Au fost cateva zile tulburi, dar oamenii puternici trec peste toate problemele si noi suntem oameni puternici. Niciodata n-am regretat insa. Pe mine Chiajna nu m-a dat afara, eu am vrut sa plec la Dinamo, deci am facut niste alegeri si mi le asum, chiar daca am ales cu sufletul”.