Traseul echipelor romanesti in cupele europene in sezonul 2018-2019. Campioana, in turul al doilea preliminar

In urma clasamentului coeficientilor UEFA, tinand cont de reformarea cupelor europene pentru ciclul 2018-2021, UEFA a publicat asa-numita access list, mai exact cand vor intra in cursa reprezentantele celor 55 de federatii nationale afiliate la UEFA in editia 2018-2019.



Trebuie subliniat faptul ca atat in UEFA Champions League, cat si in UEFA Europa League, a fost introdus cate un tur preliminar suplimentar, ceea ce inseamna un total de cinci faze de calificare, incluzand play-off-ul, precizeaza site-ul oficial FRF.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

– Faza grupelor va consta tot din 32 de echipe, numai ca, incepand de anul viitor, se vor califica direct 26 de formatii, insemnand detinatoarea trofeului, castigatoarea UEFA Europa League, cate patru echipe din tarile clasate pe locurile 1-4 in ierarhia coeficientilor (Spania, Germania, Anglia si Italia), cate doua din tarile de pe pozitiile 5-6 (Franta si Rusia) si cate o echipa din tarile de pe locurile 7-10 (Portugalia, Ucraina, Belgia si Turcia).

– Celelalte sase echipe vor veni din calificari, patru de pe asa-numitul traseu al campioanelor si doua de pe traseul ligilor.

– TRASEUL CAMPIOANELOR va insemna un tur preliminar (campioanele din Gibraltar, Andorra, San Marino si Kosovo), organizat sub forma unui mini-turneu (PR), caruia ii vor urma clasicele tururi preliminare 1 (Q1) – 34 de participante (33 direct calificate si castigatoarea PR), 2 (Q2) – 20 de echipe (17 din Q1 si 3 direct calificate) si 3 (Q3) – 12 formatii (10 din Q2 si 2 direct calificate), precum si play-off-ul – 8 echipe (6 din Q3 si 2 direct calificate). Important este faptul ca toate campioanele eliminate in turul preliminar, in Q1, Q2 si Q3 vor primi o a doua sansa, urmand sa concureze in preliminariile UEFA Europa League, asa cum se va vedea mai jos. Ca de obicei, echipele eliminate in play-off vor fi redirectionate in grupele UEFA Europa League.

– In conditiile in care ROMANIA OCUPA LOCUL 17 IN CLASAMENTUL COEFICIENTILOR, CAMPIOANA EDITIEI 2017-2018 VA INTRA IN Q2, impreuna cu campioanele tarilor de pe locurile 15 si 16 (Austria si Croatia). NOTA: campioana tarii de pe pozitia a 18-a (Danemarca) va incepe traseul in Q1, alaturi de campioanele tarilor ocupante ale locurilor 19-51.

– TRASEUL LIGILOR inseamna Q2 (6 echipe: vicecampioanele Turciei, Cehiei, Elvetiei, Olandei, Greciei si Austriei, adica locurile 10-15), Q3 (cele trei calificate, plus alte cinci echipe, adica vicecampioanele Portugaliei, Ucrainei si Belgiei, precum si locurile 3 din Franta si Rusia) si play-off-ul (cele patru calificate din Q3). Formatiile eliminate in Q2 al acestui traseu vor intra in traseul preliminar al ligilor in UEL, iar cele eliminate in Q3 si play-off vor intra in grupele UEL.

Calendarul competitiei in 2018:

PR – mini-turneu in 26 si 29 iunie

Q1 – 10/11 si 17/18 iulie

Q2 (VALABIL SI PENTRU CAMPIOANA ROMANIEI) – 24/25 iulie si 31 iulie/1 august

Q3 – 7/8 si 14 august

PLAY-OFF-UL – 21/22 si 28/29 august

FAZA GRUPELOR -18/19 septembrie, 2/3 si 23/24 octombrie, 6/7 si 27/28 noiembrie, 11/12 decembrie

UEFA EUROPA LEAGUE

– Faza grupelor va fi alcatuita tot din 48 de echipe, dintre care 17 vor fi direct calificate, ceea ce inseamna cate doua echipe din tarile de pe locurile 1-5 (Spania, Germania, Anglia, Italia si Franta) si cate o echipa din tarile situate pe pozitiile 6-12 (Rusia, Portugalia, Ucraina, Belgia, Turcia, Cehia si Elvetia). Alte 10 echipe vor fi 6 redirectionate din traseul ligilor UCL (Q3 si play-off) si 4 eliminate din play-off-ul traseului campioanelor UCL. Asadar, un total de 27 de echipe.

– Raman disponibile 21 de locuri, astfel:

– 8 din nou creatul TRASEU UEL AL CAMPIOANELOR, REZERVAT ECHIPELOR ELIMINATE DIN TRASEUL UEFA CHAMPIONS LEAGUE AL CAMPIOANELOR:

Q2 – 20 de echipe eliminate din PR si Q1

Q3 – 10 echipe eliminate din UCL Q2 si alte 10 din UEL Q2, adica faza precedenta

PLAY-OFF-UL – 6 echipe eliminate din UCL Q3 si 10 din UEL Q3, insemnand faza anterioara. Deci, 16 formatii, care isi vor disputa cele opt locuri.

– 13 vor veni din TRASEUL UEL AL LIGILOR, alcatuit din PRELIMINARY ROUND (PR) – 16 echipe, Q1 – 86 de echipe direct calificate, plus 8 calificate din PR, Q2 – 27 de echipe direct calificate si 47 din Q1, Q3 – 15 formatii direct calificate si 37 din Q2 si PLAY-OFF-UL – cele 26 de merituoase ajunse din Q3, ceea ce inseamna adjudecarea acestor ultime 13 locuri.

– CASTIGATOREA CUPEI ROMANIEI 2017-2018 VA INTRA IN Q3, VICECAMPIOANA IN Q2, IN TIMP CE OCUPANTA LOCULUI 3 LA FINELE ACTUALEI EDITII A CAMPIONATULUI LIGII 1 VA INCEPE PARCURSUL IN Q1.

Calendarul competitiei in 2018:

PR – 28 iunie si 5 iulie

Q1 – 12 si 19 iulie

Q2 – 26 iulie si 2 august

Q3 – 9 si 16 august

PLAY-OFF-UL – 23 si 30 august

FAZA GRUPELOR – 20 septembrie, 4 si 25 octombrie, 8 si 29 noiembrie, 13 decembrie.