Simona Halep si-a facut planul pentru 2018: „Nu ma gandesc la Serena si la Azarenka. Trebuie sa fiu mai constanta decat anul acesta”

Simona Halep stie ce are de facut in sezonul urmator pentru a se mentine in varful ierarhiei mondiale. Sportiva noastra a recunoscut ca ii va fi greu sa isi pastreze pozitia de lider, dar promite ca va munci si va incerca sa fie constanta.

In ceea ce priveste concurenta, Halep nu se gandeste la celelalte jucatoare si incearca sa isi vada de propriul drum si sa se concentreze pe ceea ce are de facut pentru a-si indeplini obiectivul.

„Nu e usor nici sa ajungi numarul 1 si nici sa te mentii acolo. Nu stiu cum va fi (n.r. anul viitor), pentru ca abia am ajuns pe locul 1. Pot sa va spun la anul, pe vremea asta. Cred ca este destul de dificil sa te mentii acolo. Va trebui sa fiu si mai constanta decat anul acesta. Dar sunt apta pentru a munci si cu siguranta voi da totul sa fiu printre primele!

Nu ma gandesc la aceste doua sportive (n.r. Serena Williams si Victoria Azarenka). Bineinteles ca sunt foarte puternice si cu siguranta Serena va fi la fel de buna daca se intoarce. Azarenka este o jucatoare puternica si a aratat ca poate sa revina. A mai facut-o o data, asa ca poate cu siguranta sa o faca, daca isi doreste acest lucru. Dar drumul meu este drumul meu si eu ma focusez pe mine. La ceea ce trebuie sa progresez mai mult si ce trebuie sa fac ca sa fiu mai buna!”, a declarat Simona Halep pentru Telekom Sport.