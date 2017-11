Sergiu Bus, gol pentru Levski Sofia in campionatul Bulgariei!

Sergiu Bus a inscris un gol pentru Levski Sofia in campionatul Bulgariei la 12 minute de la intrarea sa pe teren, in locul lui Obertan.

Levski a jucat miercuri, in deplasare, meciul impotriva formatiei Dunav Ruse, contand pentru etapa cu numarul 19 a primei ligi din Bulgaria si s-a impus cu scorul de 4-0.

Fotbalistul roman a inscris in minutul 78 si a inchis jocul la scorul de 4-0 pentru Levski, dupa ce Panayotov a punctat in minutele 34 si 39, iar Mpia, in minutul 47.

Daca Bus a fost rezerva, celalalt roman de la Levski, Nelut Rosu, a fost titular in cadrul acestei intalniri, dar a fost inlocuit in minutul 53 de catre Belmonte.

Levski Sofia se afla pe podium, pe locul 3, cu 35 de puncte adunata in cele 18 etape disputate. Ludogoret este lider cu 42 de puncte, iar TSKA Sofia ocupa locul al doilea cu 38 de puncte.